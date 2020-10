Triển lãm ảnh “Kiên cường Việt Nam”

Germany Film Festival 2020 National Cinema Center 10th German Film Festival in Hanoi with six excellent films of various genres to be screened

Triển lãm "Chạm" Exhibition Centre of Fine Art and Photography Triển lãm với đề tài chung là khai thác vẻ đẹp của tạo hóa (Nude)

Book Launch "Hà Nội, Wednesday, 10:43 p.m." Matca Debut photobook of Wouter Vanhees

Liên hoan phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 11 Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương Tìm hiểu đất nước, con người, văn hóa của các nước thông qua những tác phẩm điện ảnh Tài liệu

Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2020 Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam Triển lãm nhân dịp kỷ niệm lần thứ 66 năm ngày giải phóng thủ đô

Value - New familiar things Vietnam Fine Arts University Fineart photography exhibition

Kinh Gốm 2020 Gallery39A Triển lãm gốm và tranh của họa Sỹ Lê Thiết Cương

Exhibition Art In The Forest 2019 Flamingo Dai Lai Resort 26 Oct 2019 – 20 Oct 2020 – An outdoor exhibition of 68 artworks by 10 painters and 7 sculpturers from Vietnam and other countries

Where is There - There is Here Vincom Center for Contemporary Art (VCCA) Musical works and performance of Đàn Đó featuring the visual works of Nguyễn Đức Phương

Hanoi - Saigon Sculpture Exhibition 2020 Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) Triển lãm nghệ thuật điêu khắc quy mô nhất trong một thập kỷ qua của nhóm nghệ sĩ điêu khắc Hà Nội – Sài Gòn

Trưng bày bộ sưu tập của VICAS VICAS Art Studio Bộ sưu tập đầu tiên (No. 01) của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Triển lãm Magister Rafaello Hanoi Museum Exhibition on the occasion of the 500th anniversary of the death of the painter Raphael

Triển lãm TRĂNG TA IVINA Hub Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện “Những điều xưa cũ mới mẻ 2 – MÙA LỄ HỘI”

Triển Lãm Đa Phương Tiện: Xem Voi Artspace Exhibition House Giới thiệu 29 tác phẩm hội họa, điêu khắc và 1 tác phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ hội họa

Hà Nội 1967 - 1975 - A Photography Exhibition by Thomas Billhardt Manzi Exhibition Space & Manzi Art Space An extraordinary photo exhibition featuring Hanoi in the period of 1967 to 1975