Ra mắt Hà Nội Mùa Đông 2021 – In Cinema We Trust

Thứ hai 01/11/2021

Thông tin từ ban tổ chức:

Chương trình lưu trú và khoá học được thiết kế đặc biệt để phát triển kịch bản – xây dựng một dự án sản xuất phim hoàn thiện và chuyên nghiệp – giới thiệu và tìm kiếm cơ hội cho các dự án phim tiềm năng.

Chương trình lưu trú – đào tạo chuyên sâu “Hà Nội Mùa Đông 2021 – In Cinema We Trust” dành cho các nhà làm phim Việt Nam tài năng đang cần phát triển dự án điện ảnh một cách chuyên nghiệp. Được khởi xướng từ năm 2015 với tên gọi Hà Nội Mùa Xuân 2015, chúng tôi tuyển lựa và mời đến các đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất của các dự án điện ảnh tiềm năng. Các nhà làm phim sẽ cùng làm việc tập trung, học tập, chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật trong 8 ngày làm việc, kết thúc bằng một cuộc thi thuyết trình dự án. Hà Nội Mùa Xuân 2015 rất thành công khi tất cả các dự án phim tham gia đều đã được sản xuất, với chất lượng rất tốt cả ở khối thương mại (đạt doanh thu cao ở phòng vé nội địa) và khối phim tác giả (được tuyển chọn và tranh giải, giành giải thưởng giá trị tại các liên hoan phim quốc tế uy tín). Đồng thời góp phần tạo nên một mạng lưới các nhà làm phim cùng thế hệ.

Tiếp nối cảm hứng và thành công đó, năm 2021 với sự tài trợ từ Investing In Women của chính phủ Úc và Okia Hanoi Film Production, cùng sự đồng hành của các tổ chức: Ơ Kìa Hà Nội, Wise, Gặp Gỡ Mùa Thu, Xinehouse… “Hà Nội Mùa Đông 2021 – In Cinema We trust” sẽ chính thức được diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 11, chương trình tập trung nhưng không giới hạn vào việc tuyển lựa và phát triển các dự án phim có đề tài về phụ nữ, về giới, bình đẳng giới…Chương trình chào đón các dự án phim truyện dài hoặc ngắn thực sự có tiềm năng từ tất cả các nhà làm phim Việt Nam, đặc biệt là các nhà làm phim nữ.

Trong 8 ngày tại Hà Nội và các địa điểm bí mật, các thành viên của 15 dự án được tuyển chọn sẽ cùng trải nghiệm điện ảnh trong một hành trình nên thơ và đáng nhớ. Bằng cách cùng sống, cùng học, cùng phân tích, cùng thực hành, cùng thay đổi, các nhà làm phim sẽ có quyết định của riêng họ nhằm phát triển kịch bản và phát triển dự án phim một cách tinh tế, tự nhiên nhất về nội dung và chuyên nghiệp về hình thức.

“HNMĐ 2021 – In Cinema We Trust” là nơi các nhà làm phim trẻ có ý tưởng kịch bản tốt, có một dự án điện ảnh đang cần hỗ trợ để phát triển theo hướng chuyên nghiệp nhất, đề cao tính sáng tạo, bộc lộ tiếng nói tác giả – tư chất nghệ sỹ. Là nơi các học viên được tư vấn bởi các chuyên gia đầu ngành, nhằm mục tiêu kích hoạt phẩm chất nghệ thuật và tiềm năng thực tế của chính dự án.

“HNMĐ 2021 – In Cinema We Trust” là dạng thức lai giữa Talent Campus của các Liên Hoan Phim rất nổi tiếng như Berline, Rotterdam…với hình thức Film Project Market của Cannes, Venice, Busan, HongKong…

“HNMĐ 2021 – In Cinema We Trust” đem đến trải nghiệm học thuật thú vị, cơ hội gặp gỡ các chuyên gia, đồng nghiệp… cơ hội được trình bày giới thiệu dự án phim của mình đến các nhà đầu tư, nhà sản xuất, nhà phát hành lớn.

“HNMĐ 2021 – In Cinema We Trust” cung cấp một chứng nhận uy tín khi dự án phim tiếp tục hành trình của mình trong tương lai.

15 dự án và 30 nhà làm phim trẻ chính là nguồn tài nguyên hấp dẫn để các nhà đầu tư, nhà sản xuất có thêm lựa chọn. Chưa thể nói trước, nhưng trong 3 năm liên tiếp Việt Nam đã có rất nhiều kịch bản, dự án phim được tham gia các film lab, film project market quốc tế rất lớn tại Locarno, Busan, Cannes, Berline… “Hà Nội Mùa Đông 2021 – In Cinema We Trust” chính là cơ hội để các nhà làm phim tự hoàn thiện dự án, nâng cấp dự án, có chuyên gia hướng dẫn để tiếp tục hành trình chuyên nghiệp tiếp sau.

Hà Nội Mùa Đông 2021 – In Cinema We Trust sẽ bắt đầu nhận dự án từ ngày 1/11/2021 cho đến hết ngày 10/11/2021. Các thông tin chi tiết sẽ được công bố tại trang Hà Nội Mùa Đông 2021 và các trang đồng tổ chức: Autumn Meeting, Xinehouse, Ơ Kìa We Trust, Ơ Kìa Hà Nội, Okia Cinema.

Thời gian: Thứ hai 01/11/2021

– 19:50 – 20:00: Đón khách, giao lưu

– 20:00 – 20:30: Công bố thông tin chương trình lưu trú Hà Nội Mùa Đông 2021

– 20:30 – 21:20: Giao lưu, hỏi đáp với các chuyên gia và ban tổ chức

Đây là cơ hội để các ứng viên tiềm năng có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho các chuyên gia và ban tổ chức.

Trân trọng mời các nhà làm phim, nhà báo, nhà nghiên cứu điện ảnh và công chúng quan tâm đến điện ảnh cùng tham gia.

