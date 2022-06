A Concert for Kieu – Moments in the Tale of Kieu

Fri 17 June 2022, 08 pm

Manzi Art Space

14 Phan Huy Ích, Ba Đình, Hà Nội

Registration link

From Manzi:

‘Moments in the tale of Kiều’ is part of Cường’s composition-performance project inspired by ‘Kiều’ – the most significant literary classic of Vietnam.

Featuring outstanding musicians and artists in Vietnam, the concert offers an exciting venture of blending modern and traditional perspectives into a fresh adaption of the epic beautiful tragic story.

Participating artists:

Cello: Nguyễn Chánh & Mai Phạm;

Violin: Thuy Tran;

Piano: Lavender;

Guitar: Coco,

Drum: Zin Nguyễn;

Percussion & synth: Bill Mukang;

Vocal: Dattie; Xẩm: Thu Phương

1st moment – SẦU ĐONG

“Sầu đong càng lắc càng đầy

Ba thu dọn lại một ngày dài ghê

Mây Tần khóa kín song the

Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao

Vầng trăng khuyết, đĩa dầu hao

Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng.”

2nd moment – ĐÀI THÁP TRỜI CAO

Phải chăng nắng quáng đèn lòa,

Rõ ràng ngồi đó chẳng là Thúc Sinh?

Bây giờ tình mới rõ tình,

Thôi thôi đã mắc vào vành chẳng sai.

Chước đâu có chước lạ đời?

Người đâu mà lại có người tinh ma?

Rõ ràng thật lứa đôi ta,

Làm ra con ở chúa nhà đôi nơi.

Bề ngoài thơn thớt nói cười,

Mà trong nham hiểm giết người không dao.

Bây giờ đất thấp trời cao,

Ăn làm sao nói làm sao bây giờ?

3rd moment – TUNG HOÀNH

“Một tay gầy dựng cơ đồ

Bấy lâu bể Sở, sông Ngô tung hoành

Bó thân về với triều đình

Hàng thần lơ láo, phận mình ra đâu

Áo xiêm ràng buộc lấy nhau

Vào luồn ra cúi công hầu mà chi

Sao bằng riêng một biên thùy

Sức này đã dễ làm gì được nhau

Chọc trời khuấy nước mặc dầu

Dọc ngang nào biết trên đầu có ai.”

4th moment – KHỔ TẬN CAM LAI

Thoắt thôi tay lại cầm tay,

Càng yêu vì nết, càng say vì tình.

Thêm nến giá, nối hương bình,

Cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giao hoan.

Tình xưa lai láng khôn hàn,

Thong dong lại hỏi ngón đàn ngày xưa.

Surcharge: 200,000 vnđ/seat (including one drink)

*This event is part of manzi’s art programme under the patronage of Goethe Institut

Follow updates on event’s page.