Workshop Tranh Kính Dragon Sigma

14:00 – 17:00, thứ Bảy 15/11 & 09:00 – 12:00, Chủ Nhật 16/11/2025

Hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Hà Nội (Đối diện cổng chính Văn Miếu)

Thông tin từ ban tổ chức:

Từ những mảnh thủy tinh trong suốt, các artist của Dragon Sigma tạo nên những bức món quà tranh kính nhỏ bé nhưng rực rỡ sắc màu – nơi ánh sáng trở thành một phần của nghệ thuật.

Từng chi tiết được cắt, hàn và ghép thủ công tỉ mỉ, mang theo năng lượng tích cực và dấu ấn riêng của người làm.

Khác với lớp học sáng tác tự do, Workshop Tranh Kính Tiffany chỉ thực hiện theo các mẫu có sẵn. Vì vậy, bạn không cần năng khiếu hay ý tưởng sáng tạo, chỉ cần tỉ mỉ, cẩn thận và kiên nhẫn là đã có thể hoàn thành một sản phẩm đẹp mắt, mang sắc màu của ánh sáng và thủ công.

** Workshop dành cho người tham gia từ 15 tuổi trở lên