Triển lãm “Vọng Kim”

Khai mạc: 17:30, thứ Tư 25/06/2026

Triển lãm: 25 – 30/03/2026

Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam

66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Thông tin từ ban tổ chức:

Những trạng thái biến động của bề mặt nước khi ảnh hưởng bởi sự rung động lan truyền trong không khí từ tiếng chuông ngân lên.

Âm vang từ tiếng chuông tạo nên sóng âm không quá lớn nhưng đủ khiến bề mặt nước dao động, chính vì thế mặt nước là tấm gương trung thực của âm thanh. Tiếng chuông không quá gấp gáp nhưng lại rất có độ ngân và chiều sâu. Bề mặt nước không bị phá vỡ mà chỉ bị đánh thức, thay đổi hình thái theo tiếng chuông, đây là lúc tôi nhìn thấy được âm thanh bằng mắt, lúc dữ dội, lúc êm đềm phẳng lặng

“Vọng Kim” – những âm vang phát sinh từ kim loại, nơi vật chất cứng rắn của sắt, thép và đồng trở thành ngôn ngữ để nghệ sĩ lắng nghe và chuyển hóa những rung động thầm lặng của thời gian, ký ức và không gian.

Triển lãm giới thiệu 31 tác phẩm điêu khắc đa chất liệu của nhà điêu khắc Nguyễn Tuấn Hoàng, lấy kim loại làm trung tâm, mở ra một hành trình thị giác – thính giác tinh tế, nơi tiếng vang của vật chất khẽ đánh thức những tầng sâu nội tâm.