Workshop Sản xuất Âm thanh tiền kỳ cho Phim tài liệu ngắn

09:00 – 17:00, 24 & 25/03/2026

Goethe Institut

56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

& Trung tâm TPD

18A Ngô Tất Tố, Hà Nội

hạn đăng ký: 20/03/2026

Thông tin từ ban tổ chức:

Bạn có đang gặp tình trạng: Máy quay 4K, khung hình duy mỹ nhưng âm thanh lại… “rẻ tiền”? Bạn loay hoay giữa một công trường ồn ào hay một con phố tấp nập mà không biết làm sao để thu được giọng nhân vật trong trẻo?

Workshop nằm trong khuôn khổ dự án Voices for Tomorrow, được đồng tổ chức bởi Goethe-Institut Hanoi và Trung tâm TPD, phối hợp cùng HakiSound.

Nội dung chương trình chi tiết

– Khảo sát & Đánh giá điều kiện chung của các nhóm làm phim

– Kế hoạch thu thanh tiền kỳ

– Kỹ thuật thu thanh hiện trường

– Trao đổi và giải đáp các vấn đề gặp phải khi thu thanh hiện trường

Người hướng dẫn: Quảng Khổng (Haki Sound Studio)

Workshop dành cho:

– Các tác giả được lựa chọn vào dự án Voices for Tomorrow

– Các nhà làm phim đang thực hành làm phim tài liệu

Lưu ý:

– Để đảm bảo chất lượng Workshop và đảm bảo đủ thời gian thực hành thực tế, ban tổ chức sẽ chỉ chọn ra 05 nhà làm phim phù hợp nhất.

– Khuyến khích nhà làm phim mang theo thiết bị cá nhân để được diễn giả hướng dẫn tối ưu hóa ngay tại chỗ!

Về Haki Sound Studio

Haki Sound Production là đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về âm thanh, mang đến chất lượng âm thanh tốt nhất cho bộ phim và đem lại cho khán giả mục tiêu những trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Chúng tôi có khả năng tham gia vào mọi khâu của quá trình sản xuất nhằm đảm bảo trình độ kỹ thuật cao cùng chất lượng mang tính arthouse.

Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ âm thanh cho phim điện ảnh, chương trình truyền hình, video viral, quảng cáo, phim hoạt hình và video thực tế ảo 360 độ (VR).

Về dự án Voices for Tomorrow

“Voices for Tomorrow” (trước đây là “Sustainability in Documentaries”) là sáng kiến của Goethe-Institut Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Tài năng Điện ảnh TPD, bắt đầu từ năm 2021, nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức xã hội dân sự (CSO) tại Việt Nam và các nhà làm phim độc lập để kể những câu chuyện về phát triển bền vững thông qua phim tài liệu.