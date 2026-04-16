Vu Dan Tan Museum Short Courses | May 2026: Curator For A Day

10:00 – 16:00, thứ Bảy & Chủ Nhật, 16 & 17/05/2026

Bảo tàng Vũ Dân Tân

443 Ngọc Thụy, Hà Nội

Thông tin từ ban tổ chức:

Trong suốt hai ngày của khóa học kéo dài 12 tiếng này, người tham gia sẽ cùng nhau khám phá những quy tắc cơ bản của thực hành giám tuyển đương đại, được giới thiệu thông qua các nghiên cứu tình huống về những triển lãm quốc tế tiêu biểu. Khóa học cũng gợi mở các vấn đề đạo đức trong công tác giám tuyển và chiến lược giám tuyển giúp tiếp cận, lan tỏa nghệ thuật cũng như định hình lịch sử nghệ thuật. Đồng thời, người tham gia sẽ được giới thiệu về những yêu cầu của các loại hình tổ chức triển lãm khác nhau (bảo tàng, phòng trưng bày thương mại, không gian công cộng ngoài trời,…) và cách xây dựng câu chuyện triển lãm.

Bên cạnh lý thuyết, qua các buổi thực hành trực tiếp, bạn sẽ được tiếp xúc và làm việc với các tác phẩm nghệ thuật thực tế cùng với giám tuyển Iola Lenzi; học cách giám tuyển một triển lãm thực tế trong phòng trưng bày của bảo tàng. Xuyên suốt quá trình đó, Lenzi sẽ đưa ra những giải thích các lựa chọn then chốt về thẩm mỹ, hình thức, kỹ thuật trong giám tuyển, từ cách tổ chức không gian, bố trí hướng nhìn, đến lựa chọn ánh sáng và thông tin văn bản.

Nghệ thuật đa phương tiện và liên ngành như hội họa, video, sắp đặt, âm thanh,… cũng sẽ được xem xét khi bạn thực hành các kỹ năng mới, tập trung vào việc lựa chọn tác phẩm phù hợp với không gian nhằm tạo nên một triển lãm hiệu quả cả về thị giác lẫn ý niệm. Phương pháp giảng dạy thực hành, với sự tham gia chủ động của học viên, sẽ củng cố nền tảng lý thuyết về thực hành giám tuyển.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt

Học phí: 4,000,000 VND/ người.

Nhận ngay bộ quà “Chăm ngoan” trị giá 500,000 VND (bao gồm 1 túi tote, 1 sổ tay, 1 bút viết, 1 bộ postcard) khi: Đăng ký trước ngày 30/04/2026 hoặc Đăng ký theo nhóm từ 3 người.

Lưu ý: Bữa trưa sẽ được phục vụ trong cả hai ngày, và thời gian nghỉ trưa sẽ dành cho các cuộc trò chuyện thân mật cùng Giám tuyển Iola Lenzi.

Về giảng viên và người hướng dẫn khoá học

Iola Lenzi là một sử gia, giám tuyển và giảng viên chuyên về nghệ thuật đương đại Đông Nam Á, hiện đang sinh sống tại Singapore. Bà sở hữu bằng Cử nhân Luật (LLB) và bằng Tiến sĩ về Lịch sử Nghệ thuật Châu Á Hiện đại. Bà hiện tham gia giảng dạy về Lịch sử Nghệ thuật Đương đại Đông Nam Á và Phương pháp Giám tuyển tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore), cũng như trong chương trình Thạc sĩ Lịch sử Nghệ thuật Châu Á tại Đại học Nghệ thuật Singapore.

​Bà từng là giám tuyển độc lập và giám tuyển chính cho khoảng 45 triển lãm tại Châu Á và Châu Âu, chủ yếu trong bảo tàng và các tổ chức nghệ thuật khác. Iola Lenzi có nhiều công trình công bố rộng rãi về nghệ thuật đương đại Việt Nam và Đông Nam Á, đồng thời từng đảm nhiệm vai trò biên tập cho 6 ấn phẩm nghiên cứu tuyển tập đa ngữ. Bà là tác giả của cuốn Museums of Southeast Asia (2004), chuyên khảo mới nhất của bà là Power, Politics and the Street: Contemporary Art in Southeast Asia after 1970 (Lund Humphries, Vương quốc Anh, 2024).

