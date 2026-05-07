Những ngày Văn học Châu Âu 2026 | Lắng nghe những vang vọng: Tour giới thiệu trưng bày sách và văn chương đương đại Đức

14:00, thứ Bảy 09/05/2026

Goethe-Institut Hà Nội

58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Thông tin từ ban tổ chức:

Chúng ta thường nhắc về văn chương như tấm gương phản ảnh hiện thực.

Trong bối cảnh mà hiện thực là những cuộc khủng hoảng xếp chồng lên nhau, nơi những hệ giá trị liên tục bị đảo ngược, ở đó sự thật và lịch sử liên tục bị viết lại, thì văn chương sẽ phản ứng với tất cả những biến động đó như thế nào? Đặc biệt khi mà văn chương và sách vở cũng không nằm ngoài tất cả những biến động và khủng hoảng đó.

Trưng bày “Những vang vọng của hiện tại: Đi qua tổn thương, công nghệ và ngày mai” xem văn chương như một địa chấn kế của thời đại: một không gian nơi những rung chấn của lịch sử, công nghệ, và đời sống nội tâm đồng hiện. Tour giới thiệu trưng bày vì vậy, trong một khoảng thời gian hữu hạn, sẽ cố gắng giới thiệu những tác phẩm sách và văn chương không chỉ phản ánh hiện tại mà còn chất vấn những dư âm đa tầng, trong những đứt gãy và dịch chuyển không ngừng. Ở đó, chúng ta sẽ cùng nhìn vào những vấn đề vừa mang tính thời sự như chủ nghĩa thực dân kỹ thuật số, khủng hoảng sinh thái, cho đến những vấn đề của thời đại như: những chấn thương thế hệ từ những vết thương của lịch sử, những suy tư về đạo đức học và nhân tính, hay sự tha hóa trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản và tân tự do.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ trưng bày sách Đức “Những vang vọng của hiện tại: Đi qua tổn thương, công nghệ và ngày mai” và liên hoan văn học thường niên Những Ngày Văn Học Châu Âu. Trưng bày được khởi xướng và đồng tổ chức bởi Goethe-Institut Việt Nam và Hội sách Frankfurt.

Tour giới thiệu sách diễn ra bằng tiếng Việt.

Giới thiệu người dẫn dắt:

Quyên Nguyễn là tiến sĩ văn học Anh và là một nhà nghiên cứu và phê bình độc lập. Bà là dịch giả từ tiếng Anh sang tiếng Việt; các tác phẩm dịch đã xuất bản của bà bao gồm “Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình” của Raymond Carver (đồng dịch giả), “Chuộc tội” của Ian McEwan, “Middlesex” của Jeffrey Eugenides. Bà cũng là người đồng sáng lập trang web văn chương Zzz Review phi lợi nhuận ở Việt Nam.

