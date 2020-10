Lacquer and Paper Exhibition Vietnam Fine Arts Museum The exhibition of two artists Nguyen Xuan Luc and Ha Huy Muoi

Open Studio by Cấn Văn Ân Artist Studio Open studio and display Can Van An’s works which was created during his residency

Trưng bày bộ sưu tập của VICAS VICAS Art Studio Bộ sưu tập đầu tiên (No. 01) của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Triển lãm Magister Rafaello Hanoi Museum Exhibition on the occasion of the 500th anniversary of the death of the painter Raphael

Triển lãm TRĂNG TA IVINA Hub Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện “Những điều xưa cũ mới mẻ 2 – MÙA LỄ HỘI”

Exhibition "In the Garden" Hanoi Studio Gallery The latest collection called by artist Nguyễn Thế Hùng

Triển Lãm Đa Phương Tiện: Xem Voi Artspace Exhibition House Giới thiệu 29 tác phẩm hội họa, điêu khắc và 1 tác phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ hội họa

Hà Nội 1967 - 1975 - A Photography Exhibition by Thomas Billhardt Manzi Exhibition Space & Manzi Art Space An extraordinary photo exhibition featuring Hanoi in the period of 1967 to 1975