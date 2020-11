Art tour – Live music IIWI

The Play: "The Exception and the Rule" ATH Drama and Arts Space A short learning-play directed by French director Quentin Delorme

Triển Lãm Đa Phương Tiện: Xem Voi Artspace Exhibition House Giới thiệu 29 tác phẩm hội họa, điêu khắc và 1 tác phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ hội họa

We like nice things Work Room Four A mini design pop-up shop exhibition

Hà Nội 1967 - 1975 - A Photography Exhibition by Thomas Billhardt Manzi Exhibition Space & Manzi Art Space An extraordinary photo exhibition featuring Hanoi in the period of 1967 to 1975

Solo Exhibition: Matrix VICAS Art Studio 51 paintings and statues of architect – painter Nguyen Son

Triển lãm tranh in thủ công đương đại Dear Teahouse Triển lãm cá nhân của Mai Trần, sinh viên ngành Nghệ Thuật In Ấn tại Minnesota

Exhibition: Between Two Centuries L’Espace The first solo exhibition in artist Mong Bich’s more than six-decade artistic journey

The SHOWCASE - Chú Môi Toong at HCMC An exhibition with pop culture, youth lifestyle, folk art, and media news rebelliously and creatively

Broadway Jazz Class Theatre Dance Vietnam 2 months course Theatre Jazz Dance at Theatre Dance Vietnam

Recreating Desire 289E A collaborative how unites the work of Annie Dang and Ariel Cameron