Điểm chạm Khoa học: Khởi nguyên của Tưởng tượng

10:30 – 11:30, Chủ nhật 25/01/2026

Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA)

B1 – R3, Vincom Mega Mall Royal City

72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội

Link đăng ký

Thông tin từ VCCA:

VCCA hân hạnh giới thiệu art tour thứ bảy trong khuôn khổ triển lãm “TOẢ V – Điểm chạm Khoa học” | “THE FOLIAGE V – The Touch of Science” với chủ đề “Khởi nguyên của tưởng tượng”, dẫn dắt bởi nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến cùng người điều phối Trương Uyên Ly.

Xuất phát bằng câu hỏi “trí tưởng tượng bắt đầu từ đâu?”, art tour là hành trình phản tư, truy vấn cội nguồn của mọi sáng tạo thông qua các tác phẩm trong triển lãm Tỏa V – Điểm chạm khoa học. Từ triết lý về sự hồi sinh của vật chất tới những khoảng trống trong không gian tâm tưởng, mỗi tác phẩm là một nhịp cầu dẫn dắt người xem đi xuyên qua lớp vỏ hữu hình để chạm vào những “miền tưởng tượng” chưa từng được biết tới.

Ở đó, “khởi nguyên” không chỉ là một điểm mốc thời gian, mà là trạng thái tinh thần khi con người đối diện với những bí ẩn của thế giới vật chất. Thông qua lăng kính nghệ thuật và khoa học, chúng ta sẽ cùng khám phá mối tương quan giữa lý tính của vật liệu và trực giác của tinh thần, nơi trí tưởng tượng không phải là sự thoát ly khỏi hiện thực, mà là công cụ tái cấu trúc thực tại, biến tri thức khoa học thành trải nghiệm thấu cảm nhân văn.

Về người hướng dẫn

Trịnh Minh Tiến nổi bật với phong cách siêu thực sống động, đặc biệt qua các tác phẩm được thực hiện trên nắp capo ô tô—một phương tiện vừa mang tính vật chất vừa gợi nhiều tầng ý nghĩa. Bức tranh Nhà thờ lớn Hà Nội trên nắp capo đã giúp anh giành giải Nghệ sĩ thành danh tại cuộc thi UOB Painting of the Year 2023.

Trương Uyên Ly là chuyên gia tư vấn truyền thông và là nhà nghiên cứu độc lập về không gian sáng tạo Việt Nam từ năm 2014 đến nay. Chị tích cực khởi xướng và dẫn dắt các buổi trò chuyện về xu hướng và tầm nhìn nghệ thuật, phỏng vấn các nhân vật xuất chúng, viết báo, nghiên cứu, trả lời phỏng vấn, viết các bài tham luận và bình luận về sự phát triển của công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Chị từng là phóng viên văn hóa nghệ thuật và đối ngoại ở báo Tuổi Trẻ từ năm 2001 đến năm 2009; Cố vấn quan hệ công chúng tại Đại sứ quán Đan Mạch từ năm 2009 – 2019; Đồng giám khảo Quỹ Trao đổi và Phát triển Văn hóa Việt Nam – Đan Mạch (2008-2013); Giám đốc của nền tảng văn hóa nghệ thuật tiên phong Hanoi Grapevine (2017- tháng 10/2024).

*Người tham gia mặc định đồng ý cho phép BTC sử dụng tất cả những hình ảnh, ý kiến của mình để làm tư liệu của chương trình với mục đích phi lợi nhuận như lưu trữ, viết bài báo, quảng bá truyền thông…

Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.