Shape of Music: Mentor Talk #2 - Siedl/Cao Erato School Buổi Tọa đàm của Cố vấn số 2 với chia sẻ của cặp đôi nghệ sĩ Siedl/Cao dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Kim Ngọc

Triển lãm Âm Dương Hive Lounge & Stella Steakhouse Triển lãm cá nhân đầu tiên của Lập Phương sau 7 năm sáng tác

SoloMarathon2020 - Open Studio 02: Aquatic Greenery Á Space – Experimental Arts Open Studio from Jo Ngo

Triển lãm: Bình Đen Fine Arts Exhibition House english

Exhibition: Image and Distance Vincom Center for Contemporary Art The exhibition shows the 16 greatest artworks of two Austrian painters

XEM ĐÊM - CÀNG ĐÊM A Light Art Installation Manzi Exhibition Space A light art installation by visual artist Nguyen Duc Phuong and architect Nguyen Ha

Exhibition: Japanese Traditional Dolls Japan Foundation Center for Cultural Exchange in Vietnam An exhibition features 32 Japanese traditional dolls and clay dolls

Exhibition: Musical Painting L’Espace An exhibition combines between painting and music

Exhibition: Love Stories The Gate Lounge & Lifestyle More than 20 unique images by Tran Quoc Dung (Vietnam) featuring the 118-year-old bridge from different angle

