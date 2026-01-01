Art tour “Điểm chạm khoa học: Cuộc đối thoại với vật chất”

10:30, thứ Bảy 03/01/2026

Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA)

B1 – R3, Vincom Mega Mall Royal City

72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội

Link đăng ký

Thông tin từ VCCA:

VCCA hân hạnh giới thiệu art tour thứ tư trong khuôn khổ triển lãm “TOẢ V – Điểm chạm Khoa học” | “THE FOLIAGE V – The Touch of Science”, cũng là sự kiện đầu tiên của năm 2026, mang chủ đề “Cuộc Đối thoại với Vật chất”, do nghệ sĩ Lê Đăng Ninh và điều phối nghệ thuật Hoàng Minh Châu dẫn dắt.

Nếu khoa học bóc tách vật chất để giải mã quy luật vận hành của thế giới hay kiến tạo bước tiến công nghệ, thì với nghệ thuật, vật chất là ngôn ngữ của sáng tạo, cầu nối để đánh thức trực giác, tưởng tượng, lay động những chiều kích cảm xúc.

Lần theo ranh giới mong manh giữa những địa tầng của tri thức thực nghiệm và cảm quan nghệ thuật, chuyến art tour là hành trình lật mở, đi sâu vào cuộc đối thoại của ý niệm và vật chất như những thực thể sống động với khả năng lưu trữ, biến đổi, và kể chuyện.

Thông qua các tác phẩm đa dạng được trưng bày trong năm trạm của triển lãm, chúng ta sẽ khám phá cách vật chất tương tác với không gian, thời gian và các mối quan hệ đa chiều; qua đó phản chiếu góc nhìn, suy tư và phương pháp thực hành của nghệ sĩ đặt trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ và biến chuyển đời sống xã hội, song hành cùng những vận động mạnh mẽ của dòng chảy văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam.

Về người hướng dẫn

Hoàng Minh Châu (sn 1990) là người sáng lập và giám đốc Chau & Co Gallery, một phòng tranh nghệ thuật đương đại được thành lập năm 2022 tại Hà Nội. Cùng với Chau & Co Gallery, cô đã tổ chức 12 triển lãm solo và triển lãm nhóm với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế với các thực hành đa dạng.

Trong năm 2025, cô cũng tham gia điều phối một số sự kiện như Gặp mặt thường niên điều phối nghệ thuật ACAM 2025 và workshop “Towards a shared festival framework” trong khuôn khổ hội thảo Quốc tế về “Lễ hội Thành phố Sáng tạo” do văn phòng UNESCO tại Hà Nội và Thành phố Sáng tạo Hà Nội phối hợp tổ chức.

Lê Đăng Ninh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thực hành nghệ thuật của anh là một hành trình đa giác quan, nơi màu sắc và cảm xúc thăng trầm kết nối với những vấn đề hiện hữu trong xã hội. Các tác phẩm của Lê Đăng Ninh, với những hình tượng xuyên suốt, hình thành những kết nối đa dạng, tựa một dòng tự sự liên tục. Anh đặc biệt khai thác các chất liệu công nghiệp như mica, sắt, thùng phuy và thủy tinh, kết hợp với màu sắc và ánh sáng, tạo nên những đối thoại, tương tác và mối liên hệ tinh tế với không-thời gian.

