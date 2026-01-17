Trò chuyện cùng nhóm giám tuyển “Dạ Lửa – Womb of Fire”

10:30 – 11:30, Chủ nhật 18/01/2026

Gallery Medium

240A Pasteur, Phường Xuân Hoà, TP.HCM

Link đăng ký

Thông tin từ ban tổ chức:

Trong tiếng Việt, lửa và máu chảy thành hai dòng bất khả phân. Lửa là bếp lửa—nơi tụ hội của câu chuyện, khúc hát, và sự sống còn; đồng thời là niềm say mê, sức sống của những ai cùng chia sẻ nó. Máu là dòng máu—dòng chảy qua bao thế hệ hy sinh và kiên cường. Nhưng trong tiếng Việt, máu còn mang mạch đập của cường độ, ý chí sục sôi, một tinh thần mãnh liệt, không kìm nén, luôn sống động. Đặt cùng nhau, lửa và máu gọi tên một lực vừa thân mật vừa tập thể, vừa dịu dàng vừa bất khuất: ngọn lửa và mạch sống của sự sáng tạo, đấu tranh và bền bỉ của phụ nữ.

Dạ Lửa – Womb of Fire là một kho lưu trữ sống động của những năng lượng ấy, một không gian nơi lao động vô hình, trí tuệ thể xác, và sức sáng tạo rực cháy của phụ nữ Việt Nam được tập trung và tôn vinh. Ở đây, cái nhỏ bé trở nên vĩ đại, cái tĩnh lặng trở nên rực rỡ, và những tia lửa của từng giọng nói cá nhân hòa vào một ngọn lửa chung tiếp tục soi sáng hiện tại và tương lai của nghệ thuật.

Về Đỗ Tường Linh

Đỗ Tường Linh là giám tuyển, nhà nghiên cứu và cây bút nghệ thuật, hiện sinh sống và làm việc giữa Hà Nội (Việt Nam) và New York (Hoa Kỳ). Cô tốt nghiệp Cử nhân Lịch sử và Phê bình Mỹ thuật tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, và Thạc sĩ Mỹ thuật đương đại và Lý thuyết nghệ thuật châu Á – châu Phi tại SOAS, Đại học London, với học bổng danh giá Alphawood. Năm 2025, Linh hoàn thành chương trình Thạc sĩ Giám tuyển tại Bard College. Cô từng là thành viên nhóm giám tuyển của Biennale Berlin lần thứ 12 và hiện đảm nhiệm vai trò Giám đốc Nghệ thuật của Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA, Hà Nội) đồng thời là Giám đốc của Nguyễn Wahed Gallery (New York và London). Từ năm 2005, Linh đã giám tuyển và tham gia nhiều triển lãm, dự án nghệ thuật tại Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, châu Âu và nhiều nơi khác. Cô cũng là đồng sáng lập và thành viên của Lunch Hour – một nhóm nghệ sĩ và giám tuyển tại New York, chuyên tìm hiểu và chất vấn những huyền thoại xoay quanh khái niệm tác quyền, công việc và lao động trong nghệ thuật.