Triển lãm & Tọa đàm: “Một thế kỷ Thiết kế nội thất Đan Mạch”

Triển lãm "TOẢ IV" Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) Chuỗi ý tưởng của các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu trong việc thiết lập lại suy nghĩ về các mối quan hệ giữa đời sống thiên nhiên và thế giới con người

Chuỗi các tác phẩm nghệ thuật đương đại tại 22 Hàng Buồm Trung tâm văn hoá nghệ thuật 22 Hàng Buồm Chuỗi trưng bày nghệ thuật đương đại độc đáo khai thác chất liệu từ di sản và lịch sử do các cá nhân và nhóm nghệ sỹ đương đại nổi bật thực hiện

Chuỗi các tác phẩm nghệ thuật đương đại tại 22 Hàng Buồm Trung tâm văn hoá nghệ thuật 22 Hàng Buồm Chuỗi trưng bày nghệ thuật đương đại độc đáo khai thác chất liệu từ di sản và lịch sử do các cá nhân và nhóm nghệ sỹ đương đại nổi bật thực hiện

Exhibition "Path 25+" Hanoi Studio Gallery A collection of 40 works by a group of three artists: Dao Le Huong, Nguyen Thanh Truc ( in collaboration with CUC Gallery), La Quy Tung

Piece, You, I NGÃ Art Space The exhibition invites you to creep into the space and experience it to the fullest with every sense at different times

"no-think" Manzi Exhibition Space A series of new works by visual artist Nguyễn Văn Phúc

Triển lãm "Những chân dung sơn mài" Không gian nghệ thuật Ánh Dương Art Space Triển lãm với sự góp mặt của 3 tác giả Mai Đắc Linh, Diệp Quý Hải và Trần Hoàng Sơn

Documentary Exhibition: Repurposing Industrial Heritage 282 Workshop Provide perspectives on the possibilities of transforming industrial facilities by presenting examples of industrial heritage transformation in countries such as France, Germany, the Netherlands, and the UK

Don't Call It Art Mơ Art Space The exhibited pieces were created during the 1990s – a period of significance

Triển lãm " Duyên" - Hoạ sĩ Lê Hiếu cùng học viên V-ART SPACE Một triển lãm thú vị để thưởng thức cùng thầy cô với những sáng tác với chất liệu acrylic, sơn dầu

Triển lãm nghệ thuật đương đại "Ego người" Bảo tàng Hà Nội Họa sĩ Ngô Xuân Bính trình diễn giới thiệu các tác phẩm hội hoạ, điêu khắc ấn tượng