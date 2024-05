Finest Artists 2024: Nông Nhật Quang

'a note of clay—Artist Talk by Linh San' Zoom The first work-in-progress session from The Substation’s remote incubator programme, Sub+ Incubator Collabs

Exhibition "I Love Sushi The Japan Foundation Center for Cultural Exchange in Vietnam Through sushi, the exhibition will also communicate something about the history and customs of Japan

Triển lãm "Bắc Giang - Xưa ấy và Nay" Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền Một triển lãm của nhóm họa sỹ – điêu khắc gia đến từ Bắc Giang để đón hè

Read with Us #09: Finding and Seeing Work in Photography Sóng Sánh Cafe 07 titles on the topic of labor, exploring both Vietnam and global contexts

Triển lãm "The Sound of Silence" V-Art Space Họa sĩ Văn Dương Thành trở lại với triển lãm thứ 110

Fading Clouds of Recollection Work Room Four A solo exhibition of original artworks by the artist, Lưu Tuyền

An Open Studio by Hà Đào Manzi Exhibition Space Introduces works grounded in real tragedies learned through the press and social media

Triển lãm "Cửa" Nguyen Huy Thiep Art Space Trưng bày gần 30 bức tranh trừu tượng khổ lớn của họa sỹ Nguyễn Tất Long