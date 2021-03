Finest Artist Nominees: Nguyễn Duy Thành

Nguyễn Duy Thành

Years of birth : 1989

Field: Contemporay dance

About artist: Nguyễn Duy Thành là nghệ sĩ trình diễn và biên đạo hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Khởi nguồn từ niềm đam mê với Hip Hop, đến nay Thành đã có 17 năm hoạt động trong lĩnh vực trình diễn và tham gia vào nhiều dự án đa văn hoá, đa ngành. Anh đã phát triển một ngôn ngữ chuyển động riêng biệt, vừa mang năng lượng vật lý mãnh liệt, vừa khám phá sức mạnh trừu tượng của nguồn năng lượng Châu Á. Trong những sáng tạo của mình, Nguyễn Duy Thành quan tâm đến tính không gian và cảm xúc thôi thúc anh chuyển động để kết nối với không gian đó. Triết lý trình diễn của anh hướng đến sự bình đẳng giữa vai trò của diễn viên, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ và không gian. Thành từng tham gia biểu diễn các tác phẩm Chak Bak (2010) của biên đạo Sebatien Ramizer (Pháp), Thiền (2012), Yes Yes No No 1 (2015), Yes Yes No No 2 (2016) và Ngày, tháng, năm… (2019) của biên đạo Trần Ly Ly. Anh cũng là nghệ sỹ biểu diễn trong tác phẩm Hanoi Stardust của biên đạo Arco Renz (Đức), ra mắt công chúng Hà Nội trong khuôn khổ liên hoan “Múa đương đại: Sự gặp gỡ Á – Âu” năm 2014 và lưu diễn tại Bỉ, Đức, Hà Lan năm 2015. Sau khi tham dự vào dự án Summer Camp for Music and Dance của Viện Goethe năm 2018, Nguyễn Duy Thành được nhà soạn nhạc, đạo diễn sân khấu nổi tiếng thế giới Heiner Goebbels (Đức) mời tham gia trình diễn trong tác phẩm trình diễn sắp đặt sân khấu “Everything That Happened And Would Happen” của công ty Artangel (Anh), ra mắt công chúng trong khuôn khổ các festival nghệ thuật trình diễn lớn tại Manchester (Anh, 2018), New York (Mỹ, 2019), Bochum (Đức, 2019) và St.Petersburg (Nga, 2019). Năm 2019, Thành ra mắt tác phẩm “Thán” do anh biên đạo và trình diễn trong khuôn khổ Hanoi Dance Fest do Viện Goethe, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và Trung tâm Văn hoá Pháp phối hợp tổ chức.

Remarkable activities/projects in 2020 : In 2020, Nguyễn Duy Thành collaborated with Phú Phạm and Đặng Xuân Trường in “Bougainvillea – A Fairy Tale” – a combination of contemporary dance and electronic music in the album of the same name produced by Phú Phạm. The performance was part of Goethe Institut Culture Lab. He also performed in CAB Hoian’s CABCON2020. In the same year, Nguyễn Duy Thành and several other artists founded the art group Scarab with artistic activities focusing on film, performance and fashion.

