04 – 09 July 2020

Huế

In one way or another, the art community is always with us throughout the realization of the Nổ Cái Bùm Art Week. Besides the financial supports from the senior artists, Nổ Cái Bùm would like to acknowledge the artists, curators for their companionship, investing time, mind heart for Nổ Cái Bùm 2020:

From Huế: Trương Thiện, Nguyễn Thị Thanh Mai, Hoàng Ngọc Tú, Đào Tùng, Ngô Đình Bảo Châu, Trần Tuấn, Trần Quốc Anh, Phan Hải Bằng, Le Brothers, Nguyễn Văn Hè, Nguyễn Hoá, Nam Thành Trung, Nhật Tôn, thầy Đỗ Kỳ Huy, Nguyễn An.

From Sài Gòn: Nguyễn Thúy Hằng/Dương Mạnh Hùng – Bar de Force, Vicky Đỗ, Cam Xanh, Lan Anh Lê, Lêna Bùi, Trần Minh Đức, Chung Nguyễn, Phạm Nguyễn Anh Tú, Futoshi Moromizato, Shotaro Ikeda, Yatender, giám tuyển Nguyễn Như Huy, giám tuyển Lê Thiên Bảo, kiến trúc sư Nguyễn Anh Cường.

From Đà Lạt: Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Kim Tố Lan, Laurent Serpe, Hoàng Anh.

From Đà Nẵng – Hội An: Xuân Hạ, Uyên Minh (aka Mốc); Với vở múa 𝑿-𝑷𝑹𝑶𝑱𝑬𝑪𝑻: biên đạo múa Ngô Thanh Phương, trợ lý biên đạo Nguyễn Công Nguyên, cùng các diễn viên múa Nguyên Nguyễn, Thương Lê, Hoàng Anh, Khang Nguyễn, Đắc Phúc, ánh sáng-sân khấu Nguyễn Thuý Hằng, âm nhạc La Y San.

From Hà Nội: Nguyễn Trinh Thi, Nguyễn Quốc Thành, Phan Đông Thái, Phụ Lục collective, Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Trần Nam, Đặng Thuỳ Anh, Hải Duy, Lem Trag Nguyen, FLinh, Gabby Miller, Ngọc Nâu, Hoa Văn, Kim Duy, Reece Allison, Nguyễn Đình Phương, Linhhafornow, Speckdrum, Tiny Giant.

This wonderful poster with full schedule of Nổ Cái Bùm is designed by Uyên Minh (aka Mốc)! The MAP by Trag Lem and the postcards by Yatender are special treats for you only if you go to Huế to join us!

No Cai Bum’s full program from 4-9/7/2020 in Huế.

Day 04/07: POP EYE – Opening of all spaces

02 pm – 05:30 pm – Art tour by electrical car: Then Cafe (14:30) —> The Hue Fine Art University (15:15)—> NEST Studio (16:00) —> Mơ Đơ (16:45) —> Năm Mùa (17:30) —-> Then cafe

07 pm – Opening party of No Cai Bum at Diem Phung Thi Museum

Day 05/07 – POP HEART with Performance Art

04 pm – 05:30 pm – at Nest studio, 50 Nguyễn Chí Diểu, Thuận Thành, Huế.

Performance artists: Phụ Lục collective, Flinh, Quốc Thành + Phan Đông Thái, Hải Duy + Lem TragNguyen, Nguyễn Đình Phương.

06:30 pm – 08:00 pm – at Then cafe, 63 Lê Trung Định, Thuận Lộc, Huế

Performance artists: Chung Nguyễn, Đặng Thuỳ Anh.

Day 6/7 at the Hue Fine Art University, 10 Tô Ngọc Vân, Thuận Thành, Huế

POP BRAIN

02 pm – 03 pm – Open all studios by teachers of the University

03:15 pm – 05:45 pm – Round-table discussion “What is What?”

Host: Nguyễn Như Huy

Participants: Đỗ Kỳ Huy, Nguyễn Trinh Thi và Nguyễn Anh Cường

POP HEART

05:15 pm – 07 pm – Contemorary Dance: X Project

Choreographer: Ngô Thanh Phương

07 pm – 07:45 pm – Art talk with the choreographer and dancers

Day 07/07

01 pm – 03 pm – POP BRAIN: Trúc Chỉ paper experimenting workshop with artist Phan Hải Bằng

at Phan Hải Bằng’s studio, #1 kiệt 80 Nguyễn Hoàng, Kim Long, Huế

03:30 pm – 05:30 pm – POP CORN: Talk with film director Nguyen Trinh Thi about her artistic practice

Host: Lê Thiên Bảo, Trương Thiện

at Gallery Năm Mùa, 86 Trần Huy Liệu, Phú Hòa, Huế

06 pm – 08 pm – POP BRAIN: Open studio of artist Nguyễn Văn Hè

Thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, Huế

Day 08/07 POP BRAIN

10 am – 02 pm – Open studio of artist Nguyễn Hoá

37/1 Hoa Lư, KQH Hương Sơ, Huế

17:30 – 20:00 – Open studio of Le Brothers, New Space Arts Foundation

Nhà số 9 xóm 3, thôn Lại Thế, Phú Thượng, Phú Vang, Hương Trà, Huế

Day 09/07:

05 pm – ART CAMP, only for artists, organizers and speakers participating No Cai Bum’s events.

